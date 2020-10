Per l’annualità 2018 e 2019 non ci sono le condizioni per poter riconoscere la performance ai dipendenti comunali

Ieri la RSU del Comune di Lamezia Terme si è riunita per discutere su 4 punti all’ordine del giorno: piattaforma 2018 consegnata dalla parte pubblica; prospetto fondo anno 2018; programmazione assemblea dipendenti; festività infrasettimanali.

I componenti presenti, all’unanimità, hanno votato per la convocazione dell’assemblea personale dipendente, allo scopo di informare i lavoratori su sui contratti decentrati 2018-2019-2020 che gli stessi sindacati contestano.

Tra i motivi che non convincono le sigle sindacali «un prospetto della ripartizione del fondo, senza firma, viziato “ab origine” da errata quantizzazione delle risorse rispetto a quanto ufficialmente trasmesso al sindacato e giuridicamente approvato dall’Ente, mancante del parere del Collegio dei Revisori dei Conti, così come dichiarato dai rappresentanti di Parte Pubblica, al quale organismo di controllo, evidentemente, non è stato ancora sottoposto. Ulteriore elemento a suffragio della tesi sostenuta dalle OO.SS. e dall’RSU, la mancanza ad oggi, nonostante trascorsi i 20 giorni dall’approvazione del bilancio di previsione, degli obiettivi dettati d Piano Economico di Gestione, non ancora approvato, nonostante la scadenza del termine», specificando che «l’ultima relazione dell’Organismo Indipendente di Valutazione, ha già annunciato che per l’annualità 2018 e 2019 non ci sono le condizioni per poter riconoscere la performance ai lavoratori».

La convocazione da parte pubblica quindi non ha trovato il parere positivo dei sindacati, che ha convocato un’assemblea dei dipendenti per il 16 ottobre.