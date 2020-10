Beatificazione Carlo Acutis, il vescovo Schillaci ne invoca l’intercessione per i giovani

«Ieri sera è stato beatificato Carlo Acutis, un luminoso esempio di discepolo del Signore. Innamorato di Gesù, ha saputo donarsi agli altri, soprattutto ai più bisognosi e ai più poveri», spiega Giuseppe Schillaci, Vescovo della diocesi di Lamezia Terme.

«La sua esistenza è stata tutta immersa nel nostro tempo, nel mondo dell’informatica e della comunicazione multimediale, e tuttavia protesa oltre l’ immediato, verso il Cielo, verso Dio. La sua è stata una vita eucaristica, una vita donata», ritiene il pastore della comunità, «la sua devozione alla Vergine Maria lo ha plasmato nella suo dono totale di sé, nel suo eccomi fino alla fine, solo per amore».

Schillaci invoca così «la sua intercessione per tutti noi, in particolare per i nostri ragazzi e giovani, perché dalla sua esistenza cristiana sappiamo attingere fiducia e speranza in questo nostro tempo che siamo chiamati a vivere tutti con più umanità e fraternità».