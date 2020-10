Nuovo Cdu nuovamente critico verso i camper posteggiati nell’area mercatale di Sambiase

Il coordinatore cittadino ed il presidente cittadino del Nuovo Cdu, Giancarlo e Giuseppe Muraca, lamentano nuovamente che «a Lamezia Terme l’area destinata al mercato rionale nel quartiere di Sambiase viene trasformata in sosta di camper e roulotte con “accampamento” collegato. Se fosse un caso sporadico e per un giorno, sarebbe sempre grave, ma si potrebbe anche accettare e tollerare, ma questa cosa si sta ripetendo sistematicamente sempre più spesso».

I due esponenti del Nuovo Cdu contestano che «chiediamo a tutti di fare sacrifici, di non fare movida, chiudiamo classi e persino interi plessi scolastici. Si chiudono locali pubblici e privati e non si permettono incontri con tante persone all’interno delle nostre case, e poi si permettono queste cose? Il Governo e tanti altri sostengono che la salute delle persone viene prima ed è più importante della libertà e del movimento degli individui e, allora, gli organi preposti che cosa aspettano a far rispettare tale direttiva? Le normative le devono rispettare solo i residenti?»