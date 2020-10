Cordoglio bipartisan per la scomparsa della presidente della Regione Calabria, Jole Santelli. Spirlì governatore pro tempore

Cordoglio bipartisan per la scomparsa della presidente della Regione Calabria, Jole Santelli.

A guidare ora l’ente sarà il suo vice, Nino Spirlì, infatti è previsto dalla norma che «fino all’elezione del nuovo Presidente della Regione e della nuova giunta, la giunta rimane in carica per l’ordinaria amministrazione, fatta salva l’adozione degli atti indifferibili ed urgenti, e la carica di Presidente della Regione e’ assunta dal Vice-Presidente», con nuove elezioni che dovrebbero avvenire nei prossimi mesi.

«Con Jole perdo un’amica fraterna, una parte della mia famiglia, una meravigliosa complice di tanti progetti, di tanti sogni per questa nostra Calabria. Sogni che condividevamo fin dal primo giorno della nostra amicizia. Perdo il presidente della Regione che ho sempre desiderato. Perdo una parte di me. Con Jole dico addio a una parte del mio entusiasmo, perché con lei abbiamo imparato a condividere tutto, come buoni fratelli, a volte litigando un po’, ma il più delle volte sorridendo. Era una donna ironica, curiosa, simpatica, eccentrica, artistica, fantasiosa, lungimirante. La Calabria perde un grande governatore». Così il vicepresidente della Regione Calabria, Nino Spirlì.

«Mi auguro che, oggi – continua –, tutti i calabresi siano uniti in questo immenso dolore. È morta una guerriera, una politica che ha fatto della tutela dei diritti delle donne una bandiera e che non si è mai piegata a strapoteri di alcun genere. Noi, per quanto nelle nostre possibilità, lavoreremo senza sosta per portare a termine il progetto politico di Jole. Non sarà facile, senza di lei. Non saranno giorni semplici quelli che ci vengono incontro, ma faremo di tutto per non disperdere il suo patrimonio umano, politico e amministrativo».

REAZIONI

«Sono sconvolto dalla scomparsa di Jole, cara amica e rappresentante straordinaria e appassionata del sud. Ci siamo confrontati anche con determinazione ma senza far mancare mai il rispetto reciproco. Non posso credere di non poterla più vedere al nostro tavolo. È una perdita incolmabile per la Calabria, per il mezzogiorno e per l’Italia intera. Sono vicino alla sua famiglia, a tutto il centrodestra e, soprattutto, a tutti coloro che le volevano bene. Il governo tutto si stringe intorno alla Calabria, per rispetto di Jole la seduta della Conferenza Stato-Regioni prevista per oggi sarà rinviata». Così il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia che ha appena sentito al telefono il Vice Presidente Antonino Spirlì al quale ha trasmesso il cordoglio sentito di tutto il Governo.

«A nome mio e di tutta la comunità del Partito democratico della Calabria esprimo il più sentito cordoglio ai familiari di Jole Santelli». Lo dichiara il commissario regionale del Partito democratico della Calabria Stefano Graziano: «Rendiamo omaggio a una donna delle istituzioni, che nonostante combattesse da tempo contro il male del secolo aveva scelto di continuare a lavorare per i suoi concittadini e per la sua regione. Che la terra le sia lieve»

«La notizia della scomparsa improvvisa della presidente della Regione Jole Santelli ci addolora e getta un velo di tristezza su tutti i calabresi». Così Alberto Statti, presidente di Confagricoltura Calabria. «Ci ha colpito – aggiunge – il modo con il quale lei ha affrontato la sua malattia, il coraggio che ha dimostrato in ogni circostanza e la determinazione a proseguire la sua attività politica nonostante tutto».

«Avevamo iniziato assieme al suo esecutivo – afferma ancora Statti – un percorso che stava per dare ossigeno alle imprese agricole colpite dalla crisi economica legata all’emergenza Coronavirus. Anche in questo modo aveva dimostrato la sua voglia di impegnarsi per la crescita della Calabria. Tutto il mondo agricolo e non solo – conclude Statti – è vicino ai familiari per l’enorme perdita subita».

«Esprimiamo il nostro cordoglio – dichiarano in una nota i Segretari generali di Cgil, Cisl e Uil Calabria Angelo Sposato, Tonino Russo e Santo Biondo – per la scomparsa della Presidente della Giunta regionale Jole Santelli, donna dinamica e appassionata all’esperienza politica che da diversi anni la vedeva protagonista. La ricordiamo oggi soprattutto per la scelta di impegnarsi in modo prioritario per la sua terra, la Calabria, terra difficile e complicata. Ai suoi familiari e alle persone che le erano vicine porgiamo, a nome delle nostre organizzazioni sindacali, le più sentite condoglianze».

Il Partito della Rifondazione Comunista della Calabria esprime profondo cordoglio per la scomparsa della Presidente della Regione Jole Santelli. Il Segretario Regionale Pino Scarpelli, a nome di tutta la Segreteria Regionale, esprime le più sentite condoglianze alla famiglia e ai suoi cari in questo momento di lutto.

L’aula della Camera dei Deputati ha osservato un minuto di silenzio in memoria di Jole Santelli, il presidente della regione Calabria ed ex deputato appena scomparsa. Il presidente Roberto Fico ha annunciato che la prossima settimana si terrà una commemorazione in Aula. Dopo il minuto di silenzio, si è levato un applauso unanime dell’assemblea. Ma sono già tanti gli esponenti politici nazionali, altri governatori e parlamentari che hanno espresso il loro cordoglio anche sui social. Tanti deputati di Forza Italia hanno annullato in segno di lutto la loro partecipazione a programmi radio e tv.

“Una perdita dolorosa! La scomparsa di Jole Santelli è una ferita profonda per la Calabria e per le Istituzioni tutte. Il mio pensiero commosso e le più sentite condoglianze ai suoi familiari”. Così il premier Giuseppe Conte su twitter.

“Sono vicina alla famiglia di Jole Santelli, una collega, un’amica, prematuramente scomparsa questa notte. Quello per la sua perdita è un dolore che ci accomuna tutti. La dedizione, il coraggio, l’amore per la sua terra, l’avevano portata ad essere la prima donna presidente della Regione Calabria. Mancherà ai suoi cari, mancherà a tutti noi, ma soprattutto mancherà a tutti i calabresi. Addio Jole”. Lo dichiara Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia.

Il leader della Lega Matteo Salvini dichiara “Andarsene a soli 51 anni, dopo aver lavorato per la tua gente, con il sorriso, fino a poche ore fa. La Calabria e l’Italia ti abbracciano Jole, una preghiera per te e un pensiero alla tua famiglia, ai tuoi amici e a tutta la tua comunità. Buon viaggio cara Jole”.

Anche il il ministro per la Coesione territoriale e il Sud, Peppe Provenzano esprime il suo “cordoglio per la prematura scomparsa di Jole Santelli, presidente della Regione Calabria. Sono stati mesi di leale collaborazione istituzionale, pur nella diversità di idee politiche. Una donna forte e generosa. Mancherà”.

Non dimenticheremo la passione di Jole Santelli. Una donna che, anche da avversaria politica, ha avuto il coraggio di combattere senza cercare nemici, con generosità. Ai colleghi e alla famiglia le condoglianze per un vuoto che sarà difficile da colmare”. Lo scrive invece su Twitter Maria Elena Boschi, presidente dei deputati di Italia Viva.

Addolora la notizia della scomparsa di Jole Santelli, prima donna presidente della Calabria. Alla sua famiglia, alle persone a lei più care e alla comunità di Forza Italia le mie più sentite condoglianze”. Questo invece il twit la ministra per la Famiglia e le Pari Opportunità, Elena Bonetti.

“Tutto il partito piemontese di Forza Italia si stringe attorno alla famiglia di Jole Santelli per la sua tragica scomparsa”. Ad affermarlo in una nota il coordinamento regionale di Forza Italia in Piemonte. “Jole è sempre stata una ‘guerriera’, nulla era riuscita a fermarla dal suo impegno per i nostri valori e per la sua terra – aggiungono gli azzurri piemontesi .. Siamo profondamente scioccati per questa notizia e ci spiace che la Calabria e l’Italia venga privata della sua passione, della sua decisione e del suo sorriso. Jole rimarrai sempre nei cuori di tutti noi eletti, dirigenti, militanti e simpatizzanti azzurri”.

“Non ci sono parole per descrivere il nostro stato d’animo. Se ne è andata una grande donna, una grande amica, una collega preziosa, un punto di riferimento importante per Forza Italia, una figura che ha lavorato tutta la vita per la Calabria e per il Mezzogiorno del nostro Paese, la prima presidente donna della sua Regione, una combattente. Siamo increduli, costernati. La nostra comunità si stringe alla famiglia e a tutti i cittadini calabresi. Il gruppo Forza Italia Camera esprime sincero cordoglio. Ciao Jole, mancherai”. Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.

“La scomparsa di Jole Santelli ci ha colpito e addolorato. Era una donna tenace e appassionata, che ha combattuto a lungo. Alla sua famiglia e alla comunità che rappresentava, a tutti i suoi concittadini, vanno il nostro pensiero e la vicinanza dei Democratici”. Lo scrive su Facebook il segretario del Pd, Nicola Zingaretti.