Provincia al voto: il 13 dicembre si rinnovano i membri del Consiglio

E’ tempo di elezioni. In attesa di conoscere la data delle regionali, a seguito della prematura scomparsa del presidente Jole Santelli, si sa già il giorno in cui si procederà al rinnovo del Consiglio provinciale. Il 22 settembre scorso l’Unione Provincie d’Italia ha pubblicato una serie di documenti utili a gestire le prossime consultazioni elettorali di secondo grado che interessano alcune province italiane, tra cui Catanzaro.

La documentazione comprende le circolari, i modelli, un calendario con le principali scadenze e un vademecum recanti gli adempimenti da porre in essere. L’associazione ha indicato quale data utile per lo svolgimento delle elezioni la giornata del 13 dicembre.

Il procedimento elettorale viene avviato dal presidente della provincia con il decreto di indizione dei comizi elettorali per l’elezione del presidente della provincia e/o per l’elezione del consiglio provinciale almeno 40 giorni precedenti la data fissata per lo svolgimento delle elezioni.

Nel caso di Catanzaro (salvo colpi di scena) gli elettori (eleggono il presidente e il consiglio provinciale, i sindaci e i consiglieri dei comuni della provincia) saranno chiamati a rinnovare i componenti del Consiglio provinciale.