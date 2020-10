Dal 3 dicembre al 25 marzo voli Ryanair da Lamezia Terme per Perugia e Verona

Dopo aver annunciato la nuova tratta per Torino, prendendo gli slot lasciati liberi da Blue Air e Volotea a novembre, Ryanair ha annunciato che volerà dall’Aeroporto di Lamezia Terme anche per Perugia e Verona a partire dal 03 dicembre, il giovedì e la domenica, fino al 25 marzo.

Jason Mc Guinnes, Direttore commerciale di Ryanair, ha dichiarato che «l’Italia è uno dei maggiori mercati di Ryanair e vogliamo continuare a sostenere la ripresa economica, la connettività regionale e il turismo in tutto il Paese. I clienti italiani di Ryanair possono ora prenotare una vacanza sul territorio nazionale fino a marzo 2021 beneficiando di 9 nuove rotte, con le tariffe più basse e con una nuova serie di misure sanitarie che Ryanair ha implementato per proteggere i suoi clienti e l’equipaggio. Per festeggiare, abbiamo lanciato un’offerta speciale con tariffe disponibili a partire da soli € 9.99 per i viaggi tra il 1 Dicembre e fine Febbraio, che devono essere prenotati entro la mezzanotte di Mercoledì (21 ottobre). Poiché queste incredibili tariffe basse andranno a ruba rapidamente, invitiamo i clienti a collegarsi al sito www.ryanair.com per non perderle».

Per la prossima estate si potrebbe inoltre aggiungere una nuova compagnia, Ego Airways, società italiana con sede a Milano-Malpensa, al momento in attesa dell’ottenimento del Certificato di Operatore Aereo (AOC).

Le tratte ipotizzate vedono come collegamenti le città di Firenze, Parma e Forlì operati con Embraer 190 da circa 100 posti.