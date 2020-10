L’Asp non rispetta protocolli nazionali sul tracciamento Covid, Lamezia Bene Comune richiama il sindaco

L’Asp non rispetta protocolli nazionali, il movimento Lamezia Bene Comune bacchetta il sindaco sulla vicenda della giovane lametina risultata positiva al Covid 19, denunciata prima sui social e poi attraverso gli organi di informazione, smentita però dal dipartimento prevenzione dell’azienda sanitaria provinciale.

«Se quanto accaduto a lei e alla sua famiglia, ai quali auguriamo una rapida guarigione e di uscire al meglio da questa situazione, dovesse ripetersi per altri casi positivi, il rischio concreto è la paralisi del sistema di tracciamento nella nostra città e soprattutto lo sconvolgimento delle vite dei nostri cittadini», lamenta il movimento, «prendiamo atto delle dichiarazioni dell’ASP e delle nuove disposizioni sulla quarantena alla luce del decreto del presidente del consiglio della scorsa settimana. Ma il racconto della giovane ci mostra uno spaccato di realtà rispetto al quale non possiamo chiudere gli occhi: oltre il dettato normativo, chi opera sul territorio non può non confrontarsi con le realtà umane concrete».

Si chiede al sindaco «attraverso le dovute interlocuzioni istituzionali, di intervenire e soprattutto di vigilare sul sistema di contact tracing e sulle procedure che vengono in messo atto nella nostra città. Senza colpevolizzare nessuno ma con lo spirito costruttivo di un’azione di prevenzione che guardi al territorio e ai bisogni reali dei cittadini, un approccio con risvolti positivi come altre realtà italiane ci hanno insegnato in questi mesi».

Ci sarebbe Immuni, l’applicazione che già da maggio è entrata in funzione proprio per il tracciamento dei contatti, e tornata in auge dopo le polemiche di interpretazione e diffidenza nell’ultimo decreto del premier Conte che ha ribadito l’obbligo per le aziende sanitarie di favorire l’individuazione dei contatti tramite l’app. Argomento però non presente nelle polemiche social.