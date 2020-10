Piccioni chiede la chiusura e sanificazione del Comune in vista di eventuali transiti di positivi

«La chiusura per sanificazione di alcune importanti strutture pubbliche della nostra città, il Tribunale, la sede Inps, il Centro regionale di neurogenetica, e di un’attività privata, oltre a quelle già effettuate in alcuni istituti scolastici grazie al lavoro scrupoloso e attento dei dirigenti scolastici, sono un ulteriore segnale del fatto che la cosiddetta seconda ondata sta chiaramente colpendo la nostra città» sostiene Rosario Piccioni.

Il consigliere di Lamezia Bene Comune segue però i rumors che «alcune delle persone risultate positive o contatti di persone risultate positive, nei giorni scorsi, si sarebbero trovati a transitare o comunque ad avere contatti all’interno delle strutture comunali. Come mai, in via preventiva, non sono state immediatamente chiuse queste strutture e attivate le procedure per la sanificazione degli ambienti, come previsto dai vari protocolli? Il Comune di Lamezia è zona franca rispetto a quanto sta avvenendo ormai a ritmo quasi giornaliero nelle altre strutture pubbliche e private? Chiediamo al Sindaco di fare chiarezza su questo aspetto nell’interesse sia di tutti i cittadini, sia dei dipendenti comunali e di quanti transitano negli uffici per i vari servizi».

Per il consigliere di opposizione «è evidente che non basta un approccio burocratico a una situazione emergenziale che stravolge la vita delle persone e di un’intera comunità. In un momento così complicato, il Sindaco deve rappresentare il punto di riferimento di tutta la città per quanto riguarda gli aggiornamenti sulla situazione epidemiologica, così come sta avvenendo negli altri Comuni. La comunicazione da parte delle istituzioni gioca un ruolo decisivo e vitale. Negli ultimi giorni la comunicazione è invece pressoché inesistente».

Nessun passaggio sul ruolo dell’Asp, azienda sanitaria che solo per un breve periodo ha fornito i bollettini che le altre omologhe calabresi forniscono, con numero di tamponi effettuati e di positivi.