Sopralluogo ieri nella zona di Capizzaglie per constatare la situazione della viabilità e pubblica illuminazione

L’assessore comunale all’urbanistica e lavori pubblici, Franco Dattilo, accompagnato dai consiglieri comunali Gianni Pulice e Rosy Rubino, ha effettuato un sopralluogo nella zona di Capizzaglie per constatare la situazione della viabilità, pubblica illuminazione e i lavori della ristrutturazione della scuola primaria “Alberto Manzi”.

Ad accompagnare i tre rappresentanti degli organi di indirizzo politico Oscar Branca e Francesco Curcio dell’Associazione Quartiere Capizzaglie, lamentando il manto stradale dissestato con presenza di buche, lampioni d’illuminazione pubblica spezzati in via Degli Itali e via Dei Brutii, chiedendo così il rifacimento dell’asfalto in via Degli Itali, via Dei Brutii, via Degli Svevi.

Un sopralluogo è stato fatto anche alla scuola secondaria “Alberto Manzi” per vedere come procedono i lavori di ristrutturazione della struttura, con adeguamento sismico, e capire i tempi di fine lavori per far tornare i bimbi nella propria scuola.

Ieri pomeriggio si è proceduto anche alla bitumazione del tratto più dissestato di via Salvemini (strada di collegamento tra Sambiase e la provinciale via della Terme – Caronte), e la manutenzione del verde pubblico nell’area nei pressi del cimitero di Sambiase.