Perché una lampada da esterno a LED è sinonimo di risparmio?

In tutti i periodi dell’anno, specialmente in quelli in cui fa buio presto, una lampada da esterno a LED è l’opzione ideale per sfruttare al massimo ambienti come il giardino, il balcone o la terrazza.

Un dispositivo di questo tipo, infatti, si caratterizza per un’elevata efficienza e permette di rischiarare al meglio persino gli spazi più vasti. Sarà davvero bello cenare con gli amici all’aria aperta durante le fresche serate autunnali! Le sorgenti a LED, inoltre, possono essere utilizzate per ore e ore senza che il costo della bolletta diventi problematico. Vediamo perché.

Potenza e consumo energetico

Quando si parla di illuminazione, bisogna considerare due valori di base: l’intensità del flusso, che si misura in lumen, e i watt consumati.

La tecnologia LED ha segnato un enorme passo in avanti da questo punto di vista, essendo contraddistinta da un’altissima efficacia luminosa e da una sensibile riduzione degli sprechi. Pensa che le lampade tradizionali, come quelle a incandescenza oppure quelle alogene, per emettere circa 200 lumen impiegano 20-25 watt; gli strumenti a LED, al contrario, adoperano non più di 2-3 watt a parità di potenza.

Questo dato è un notevole indice di risparmio, e ti consente di illuminare a giorno il tuo giardino senza spendere troppo. I contesti outdoor vanno arricchiti con le lampade giuste, e quelle a LED sono perfette per una gestione smart degli esterni.

Il LED: un alleato prezioso del nostro pianeta

Devi sapere, poi, che le plafoniere, i faretti, i pannelli e gli altri prodotti a LED sono un vero e proprio simbolo di ecosostenibilità. Non solo sono realizzati con materiali green, atossici e anallergici; sono anche privi di mercurio, e progettati per limitare di molto la quantità di anidride carbonica che viene rilasciata.

Tutto, insomma, concorre a definire una soluzione vantaggiosa per il nostro ecosistema. Le risorse energetiche vengono ottimizzate con intelligenza, e si attenua tantissimo anche l’inquinamento luminoso. Non è un caso che le lampade LED per esterni siano così popolari: sono concepite appositamente per amalgamarsi con la natura circostante, e non risultano mai fuori posto.

Un ampio assortimento di modelli

Un altro pro dei dispositivi LED outdoor consiste nell’estesa selezione dei modelli. Esistono, ad esempio, lampioni e lampioncini per i giardini più grandi, nonché appliques minimali per gli spazi più ristretti. Senza dimenticare le reglette, eccellenti per le facciate degli edifici, e le strisce per personalizzare le pareti delle abitazioni.

Hai la massima libertà di scelta per curare la tua illuminazione domestica nei minimi dettagli. Il tutto nell’ottica del risparmio e della tutela della Terra.

Un’opzione pratica e conveniente: il dimmer

Se leggi l’etichetta riportata sulla confezione delle lampadine LED, ti renderai conto che molte di esse sono dimmerabili. Cosa significa?

Il dimmer è un elemento studiato per aumentare o diminuire la potenza della luce a seconda delle necessità. Proprio ciò che serve a chi vuole illuminare il giardino tutta la notte, o donare un’atmosfera più suggestiva a una cena romantica. E il bello è che puoi controllare l’intensità anche a distanza, affidandoti a una app che userai sul cellulare o sul tablet.

Altri vantaggi della tecnologia LED

La conciliazione di basso consumo ed elevate prestazioni è solo uno dei lati positivi del LED. Tieni presente che una lampada da esterno di questo tipo resiste perfettamente agli agenti atmosferici, al vento, alla pioggia e alla polvere: l’importante è acquistare apparecchi con alto IP, Indice di Protezione. Un investimento eccezionale per le tue aree outdoor!

In più, le sorgenti luminose a LED sono longeve e possono durare addirittura 10.000 o 15.000 ore. Anche questa caratteristica è emblema di risparmio. Le superfici, adeguatamente rafforzate, risentono poco dei graffi e delle macchie e sono davvero facili da pulire.

La parola d’ordine è ecosostenibilità: tale sistema si inserisce in un’organizzazione eco-friendly della casa, per quanto riguarda sia l’utilizzo delle risorse energetiche sia il rispetto per l’ambiente. Tutto ciò è segno di grande modernità.

