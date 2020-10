Il Pd lametino lamenta l’impreparazione dell’ospedale lametino a contenere i contagi e chiede maggiori impegni al sindaco

Anche il Pd lametino lamenta che «l’ospedale di Lamezia ha serie difficoltà a processare i tamponi, ha serie carenze di personale e pazienti in pronto soccorso per altri problemi che devono aspettare esiti di un tampone che non sembrano mai arrivare», tematica che era già stata affrontata anche nelle commissioni consiliari e negli incontri con Cotticelli, il commissario al piano di rientro, con l’apposito tavolo tecnico saltato per le dimissioni annunciate ma ancora non rese esecutive del generale dei carabinieri.

«Di fronte al crescere dei contagi degli ultimi giorni, che hanno causato la chiusura di reparti dell’Ospedale, Tribunale, Istituti Scolastici ed Edifici pubblici vari per la sanitizzazione dei locali, non si può minimizzare la realtà», contesta il Pd, «vogliamo sapere quali provvedimenti si stanno attuando per cercare di arginare il diffondersi del virus, se si sta sorvegliando affinché vengano rispettate dalla cittadinanza tutte le misure previste da DPCM e Ordinanze, se il sindaco e il suo assessore alla sanità si confrontano continuamente con le autorità sanitarie per capire se il nostro ospedale può (ma da quanto scritto dalla stampa sembra molto difficile) affrontare una crescita dei contagi».