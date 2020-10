Nuove nomine nella diocesi lametina

Giuseppe Schillaci, vescovo di Lamezia Terme, ha nominato:

in data 2 ottobre

• fr. Giuseppe Sinopoli, Vicario parrocchiale della parrocchia “Santa Maria degli Angeli” in Lamezia Terme

• mons. Armando Augello, Cooperatore pastorale della parrocchia “SS. Redentore” in Lamezia Terme

in data 7 ottobre

• mons. Adamo Castagnaro, Direttore dell’Ufficio tecnico e per l’edilizia del culto

• don Antonio Astorino, Direttore dell’Ufficio Amministrativo

in data 14 ottobre

• don Fabio Stanizzo, Direttore Caritas e presidente Fondazione Caritas

• don Giacomo Panizza, Vice direttore Caritas

• don Ubaldo Navigante , Vice direttore Caritas