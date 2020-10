Innocenza Giannuzzi, presidente di Confartigianato Turismo Catanzaro, dopo le nuove disposizioni imposte dal Governo nazionale in materia di prevenzione e contrasto alla diffusione del Covid-19, ha esternato le difficoltà di tutti quei settori che ora si trovano in ginocchio: «Il momento non è facile, la pandemia continua a far da padrona nelle nostre vite, lo spettro del crollo economico avanza e la curva dei contagi invece cresce sempre più. Si è cercato in questi mesi di osservare le regole per arginare il più possibile il virus ma, a quanto sembra, ciò non è bastato, visto che l’emergenza continua a tormentare la popolazione. Ma siamo certi che lo stop forzato di alcune attività possa fermare l’avanzare della pandemia?»

Si ci pone poi quesiti come la scelta oraria della chiusura alle 18, i mezzi pubblici senza distanziamento sociale, lamentando che «in Calabria la pandemia camminerà a braccetto con la disoccupazione galoppante: la nostra regione è una polveriera pronta ad esplodere e già in epoca pre-Covid non era certamente un territorio forte dal punto di vista economico, ma in questo modo la devastazione è annunciata. Chiediamo che si intervenga prontamente, prima che la situazione possa giungere al punto di non ritorno».