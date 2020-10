Movimento spontaneo dei ristoratori e baristi del territorio lametino contro le chiusure decretate dopo le 18

Conseguentemente alla promulgazione dell’ultimo DPCM, emanato dal Presidente del consiglio dei ministri Giuseppe Conte, nasce a Lamezia Terme il Movimento spontaneo dei ristoratori e baristi del territorio lametino.

L’insieme di operatori manterrà oggi aperti i propri locali, a partire dalle 18, senza effettuare nessun servizio di ristorazione, «ma lasciando soltanto le luci dei locali accese, nella speranza che vengano realmente presi in considerazione e ascoltati dai “poteri forti”. Ogni lavoratore del settore fisserà davanti alla porta del proprio locale uno slogan con incisa la frase: Non “Serviamo” per decreto».

L’attuale decreto ferma infatti le attività di servizio al pubblico alle 18, concedendo fino alle 24 quelle di asporto e consegna a domicilio, servizio che non può essere effettuato da tutte le attività.