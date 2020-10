Terzo gatto avvelenato in 7 giorni, la denuncia dell’associazione Maidasoli

Nuova denuncia da parte dell’associazione Maidasoli in merito all’uccisione di un gatto facente parente di una colonia seguita nel territorio lametino.

Il felino è stato ritrovato da un volontario chiuso in due sacchi per l’immondizia, con le analisi effettuate da un veterinario ha indicare l’avvelenamento come causa del decesso.

«E’ il terzo gatto in 7 giorni che subisce il medesimo trattamento», lamenta l’associazione che si occupa di randagismo nel territorio lametino, condannando «questo beceri atti di crudeltà e di inciviltà» e ricordando che nel codice penale è prevista la pena peculiare da 3000 fino a 15000 euro, con in alcuni casi anche la reclusione dai 3 ai 18 mesi.