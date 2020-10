Venerdì il volto di Adele Bruno proiettato sulla facciata della delegazione comunale di Corso Numistrano

Rosy Rubino, vicepresidente della Terza Commissione Consiliare, ricorda che «il 30 ottobre ricorre l’anniversario di un tragico femminicidio avvenuto nella nostra città: 9 anni fa infatti fu barbaramente uccisa Adele Bruno. Per ricordare quel tragico fatto di sangue e per rendere onore alla memoria di questa giovane lametina abbiamo deciso di proiettare su Corso Numistrano (parete palazzo comunale) un’immagine ed un pensiero dedicato ad Adele con un messaggio simbolico “Coltiviamo il ricordo perchè non accada mai più”».

«Per ricordare quel tragico fatto di sangue e per rendere onore alla memoria di Adele abbiamo anche deciso di veicolare lo stesso messaggio sui social media: per tutta la giornata del 30 ottobre l’ immagine di copertina di tantissimi profili facebook sarà dedicata ad Adele ed al ricordo di quel femminicidio», spiega l’esponente della maggioranza, «i numeri, d’altro canto, ci dicono che la violenza sulle donne è un fenomeno drammaticamente presente. Secondo l’ultimo report diffuso dalla Polizia di Stato “Questo non è amore” con i dati aggiornati al 2019, ci sono 88 vittime ogni giorno, in pratica una donna ogni 15 minuti».

«Ciò che abbiamo fatto è dedicato ad Adele, si tratta di un piccolo segnale ma tutto è utile a preservare la memoria, ad esprimere affetto nei confronti dei familiari di Adele il cui dolore è immutato, a richiamarci tutti verso un’attenzione costante», conclude la Rubino, «non essendo stata ancora formalmente costituita la Commissione Comunale Pari Opportunità a causa dell’emergenza coronavirus, l’iniziativa è stata assunta dalla Terza Commissione Consiliare e ringrazio il Presidente Giancarlo Nicotera per averla condivisa e sostenuta».