Webinar per dar voce ai ristoratori lametini promosso dalla casa editrice Grafichéditore

Si terrà domani un webinar, promosso dalla casa editrice Grafichéditore, con l’editore Antonio Perri, con Salvatore Chirumbolo, biochimico clinico all’Università di Verona che lancerà nell’occasione la sua prossima uscita “L’Italia ai tempi del coronavirus”, e 3 rappresentanti lametini del mondo della ristorazione: Claudia Guzzi, Demetrio Cavalieri. Eugenio Falvo.

Evento in diretta a partire dalle 21 sul profilo facebook di Salvatore D’Elia, sulle pagine facebook GRAFICHE’ EDITORI e “Tra me e me, tra me e il mondo. Diario di una quarantena”.

Cittadini e operatori lametini della ristorazione son invitati a partecipare commentando in diretta.