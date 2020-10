Annullate le messe previste nei 3 cimiteri lametini per il 2 novembre.

La stessa diocesi pubblica la decisione tenendo in considerazione che «la grave situazione sanitaria del momento attuale pare stia evolvendo in negativo; consapevoli della responsabilità condivisa con le istituzioni civili di evitare il più possibile situazioni in cui gli assembramenti sociali possano verificarsi con l oggettiva impossibilità di gestirli in modo adeguato; dopo aver sentito il parere delle istituzioni civili della Città di Lamezia Terme»

I fedeli potranno pregare per i loro cari nelle Sante Messe celebrate nelle singole Parrocchie. Come già reso noto, le previste indulgenze possono essere lucrate fino al 4 novembre.