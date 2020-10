“È necessario che i 5 consiglieri comunali di centrodestra convergano i loro voti su un unico candidato per le provinciali”

Francesco De Sarro, vice coordinatore provinciale Forza Italia, lamenta che «sono ormai anni che la città di Lamezia Terme non ha un rappresentante istituzionale di rilievo, sia a livello provinciale e sia a livello regionale, che possa sostenere il rilancio del territorio», sostenendo che manchi «un filo conduttore politico nè con la provincia, nè con la Regione e nè con il Governo nazionale o europeo, che possa sostenere le azioni di governo, al fine di migliorare la nostra città».

De Sarro reputa così «opportuno, almeno , per il centrodestra lametino, mettere da parte tutte le ostilità interne e cercare una via comune per le prossime elezioni provinciali», visto che le precedenti si sono tenute mentre la città della piana era sotto la gestione commissariale successivo allo scioglimento del consiglio comunale.

«È necessario che i 5 consiglieri comunali di centrodestra convergano i loro voti su un unico candidato, così da poter garantire al nostro territorio almeno un consigliere provinciale di centrodestra, che altrimenti non esisterebbe», contesta il forzista, «un appello va rivolto anche a coloro i quali siedano tra i banchi della maggioranza che oggi non sanno dove dirigersi visto la loro apparente apartiticità dimostrata nelle comunali 2019».