Unilavoro PMI ha costituito una nuova sede a Lamezia Terme

Unilavoro PMI, Federazione Nazionale Piccole e Medie Imprese, ha costituito una nuova sede a Lamezia Terme al cui interno operano vari professionisti.

Per Sebastiano Guzzi, Vice Presidente Nazionale, “l’apertura della nuova sede rappresenta una grande opportunità di crescita per una città come la nostra. Normative, fisco, finanziamenti, burocrazia, spesso possono complicare la vita dell’imprenditore. Può risultare spesso molto complicato riuscire a trovare tutte le informazioni necessarie per svolgere la propria attività lavorativa in totale armonia e nel modo più competitivo possibile. La nuova Associazione Datoriale, avente, come obiettivo prioritario, quello di tutelare, assistere e supportare lo sviluppo delle piccole e medie imprese italiane, è in grado di rispondere ad ogni esigenza, offrendo le proprie competenze”.

Marco Ruberto, Presidente Unilavoro Pmi di Catanzaro, ha cosi espresso la sua soddisfazione per l’incarico attribuitogli: “ho l’onore e il privilegio di rappresentare l’associazione nazionale nel territorio catanzarese coordinandone l’attività, nel rispetto dei valori e dell’etica che fin dalla sua nascita l’hanno contraddistinta. Il nostro obiettivo, è stato, da subito, quello di aiutare le imprese a districarsi nella fitta burocrazia italiana, supportandole nel corretto adeguamento alle normative vigenti, mettendo a loro disposizione, la nostra rete di professionisti e aziende partner”.

Le imprese associate, sottolinea ancora il Presidente Ruberto, “hanno risposto con grande entusiasmo e soprattutto fiduciose. Hanno trovato in noi un interlocutore serio, competente e molto affidabile, rendendo ancora più evidente, come più volte emerso, il deficit di rappresentanza avuto nel passato. Le aziende associate sono tantissime. Numeri importanti che confermano un successo senza precedenti”.

A sottolinearlo con grande fierezza, è Sebastiano Guzzi: “Unilavoro Pmi è in grado di offrire ai propri associati servizi fondamentali. Oltre a garantire la tutela legale e finanziaria, l’accesso al credito, consulenze e formazione in ambito salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, l’associazione garantisce una vera e propria rappresentanza sindacale a favore dell’intera impresa. Un impegno serio che si traduce in una presenza adeguata e costante”, quella che il Presidente Ruberto definisce “approccio pratico, grazie al quale è possibile accompagnare e supportare le aziende adeguatamente, in modo da evitargli dispendi di risorse economiche, a causa di sanzioni civili, amministrative, e in alcuni casi anche penali. Un approccio imponente che ha supportato anche professionisti, commercialisti e consulenti del lavoro, anch’essi travolti dalle crescenti incombenze dettate dal susseguirsi di disposizioni governative”