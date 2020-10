Il Partito Democratico e i Giovani Democratici continua sulla linea dei social per recepire segnalazioni

Il Partito Democratico e i Giovani Democratici chiedono alla cittadinanza di “contribuire a segnalare qualsiasi problematica di pubblico interesse presente in città. Le segnalazioni saranno pubblicate sulla pagina Facebook e segnalate alla stampa e in consiglio”.

Come Partito Democratico e Giovani Democratici si reputa “fermamente necessario anche in un periodo come questo che la città venga curata al meglio, e che sia sempre fruibile in tutti i suoi luoghi e posti per i cittadini, con pulizia e rispetto dei luoghi comuni”, auspicando che “i cittadini ci segnalino le problematiche della città per esporle e farle risolvere affinché la città sia vivibile e sana”.