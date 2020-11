Domani messa celebrata dal vescovo in diretta tv dalle 10.30 dalla chiesa di Maria Santissima delle Grazie e San Giuseppe

Domani, in occasione della commemorazione dei defunti, il vescovo, Giuseppe Schillaci presidierà una concelebrazione eucaristica nella chiesa di Maria Santissima delle Grazie e San Giuseppe in Zangarona.

La funzione religiosa, che si svolgerà seguendo il protocollo previsto per l’emergenza Covid, per dare la possibilità a quanti vorranno di poter partecipare da casa e riunirsi in preghiera, sarà trasmessa in diretta da EsseTv sui canali 112 e 219 con inizio alle 10.30.