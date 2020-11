“Effetti di questa ulteriore chiusura delle attività di ristorazione a cascata sull’intera filiera agroalimentare”

Per il Presidente della Coldiretti Calabria, Franco Aceto, in riferimento all’emanazione del nuovo Dpcm che pone la Calabria in zona rossa, «gli effetti di questa ulteriore chiusura delle attività di ristorazione si faranno sentire a cascata sull’intera filiera agroalimentare con disdette di ordini per le forniture di molti prodotti agroalimentari, e le aziende come le innumerevoli testimonianze che ogni giorno raccogliamo, sono davvero in grande difficoltà con perdite economiche notevoli, svantaggio competitivo e difficoltà a programmare l’attività».

Aceto chiede due misure: «al Governo Conte la proroga immediata della moratoria dei debiti bancari che scade 31 gennaio 2021, almeno sino al 31 gennaio 2022; al governo regionale l’immediata attivazione di un fondo di garanzia per permettere la ristrutturazione finanziaria delle imprese agricole con un ammortamento trentennale e un preammortamento di 5 anni».

Si chiede «un impegno straordinario per fare uscire entro le due settimane previste la nostra regione dalla zona rossa. Questo va fatto al di la delle divisioni politiche, con ragionevolezza e determinazione, per salvaguardare le basi economiche della Calabria».