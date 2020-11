Francesco Grandinetti decide di scrivere al Presidente Conte «con la consapevolezza della difficoltà che, tra i molteplici problemi che lo affliggono, avrà nel potermi dedicare qualche minuto alla lettura del mio quesito. Rimango comunque con la speranza che qualcuno degli innumerevoli esponenti politici esistenti nel nostro territorio possa farsene carico. La problematica è semplice ma incomprensibilmente non percepita come seria dalla politica».

Il Presidente regionale Calabria Assimec (associazione specifica a difesa del settore wedding) pone il problematica relativa agli aiuti economici annunciati dal Governo che però rischiano di essere poco efficaci: «rientro in uno dei codici ateco previsti nel Decreto Ristoro (ristorazione per Wedding). La mia attività è stagionale vive da maggio in poi fino a Natale. In aprile 2019 avevo zero fatturato ed in aprile 2020 avevo zero fatturato, per cui non ho avuto alcun fondo perduto. In estate è stato un disastro con una cancellazione di commesse del 90%, ma comunque si deve combattere insieme e resistere. Tra ottobre e dicembre avevamo commesse per 100.000 euro, ora la nostra attività è stata bloccata (e vista l’emergenza sanitaria direi anche giustamente!) e gli eventi prenotati con relative caparre cancellati».

Per tali ragioni il quesito è «ci può spiegare qualcuno come si possano commisurare i ristori dovuti al dpcm di Ottobre e Novembre al calo di fatturato di Aprile 2019?»