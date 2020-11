Sabato sopralluogo al complesso interparrocchiale san Benedetto da parte della Caritas della Diocesi

In occasione della IV giornata mondiale dei poveri che la Chiesa celebra quest’anno in tutto il mondo il 15 novembre, la Caritas della Diocesi di Lamezia Terme, sabato, con inizio alle 10.30, effettuerà un sopralluogo al complesso interparrocchiale san Benedetto in vista dei progetti in essere ed in divenire che si realizzeranno sul territorio diocesano ed anche nello stesso complesso.

Al sopralluogo, al quale sono invitati gli organi di in formazione e che si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anticovid, prenderanno parte: il vescovo, Giuseppe Schillaci; il direttore della Caritas e presidente della fondazione Caritas, don Fabio Stanizzo; i vice direttori della Caritas, don Giacomo Panizza ed il diacono permanente Ubaldo Navigante.

“L’incontro con una persona in condizione di povertà ci provoca e ci interroga – scrive papa Francesco nel suo messaggio per la giornata mondiale – . Come possiamo contribuire ad eliminare o almeno alleviare la sua emarginazione e la sua sofferenza? Come possiamo aiutarla nella sua poverta’ spirituale? La comunita’ cristiana e’ chiamata a coinvolgersi in questa esperienza di condivisione, nella consapevolezza che non le e’ lecito delegarla ad altri. E per essere di sostegno ai poveri e’ fondamentale vivere la poverta’ evangelica in prima persona. Non possiamo sentirci “a posto” quando un membro della famiglia umana e’ relegato nelle retrovie e diventa un’ombra. Il grido silenzioso dei tanti poveri – conclude – deve trovare il popolo di Dio in prima linea, sempre e dovunque, per dare loro voce, per difenderli e solidarizzare con essi davanti a tanta ipocrisia e tante promesse disattese, e per invitarli a partecipare alla vita della comunita’”.