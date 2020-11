Zuccatelli ritorna in Calabria, Conte studia l’ipotesi Gino Strada per fargli gestire l’attuale fase Covid

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha sentito il fondatore di Emergency Gino Strada. Lo confermano fonti di Palazzo Chigi.

Il nome di Gino Strada è stato proposto da esponenti del Movimento 5 stelle e dalle Sardine per la sanità in Calabria, dopo il caso emerso attorno alla nomina di Giuseppe Zuccatelli, come commissario della sanità regionale.

Lo stesso Zuccatelli questa sera è arrivato in Calabria, ma non ha voluta lasciare alcuna dichiarazione o rispondere ai giornalisti che lo aspettavano davanti l’uscita della stazione di Lamezia Terme Centrale.