CompriAMOaLamezia nuovo contest fotografico di Igers Lamezia Terme

#CompriAMOaLamezia è l’hashtag con cui la social community #IgersLameziaTerme lancia il suo nuovo contest che, in un momento di sofferenza per tutte le persone colpite dall’emergenza sanitaria e di crisi economica drammatica che investe tante piccole attività della città, vuole lanciare un messaggio di fiducia e speranza: fare i regali di Natale nei negozi di Lamezia.

“Ogni acquisto in un negozio lametino, ogni consumazione d’asporto o a domicilio nei locali della nostra città, è un gesto concreto per aiutare le piccole attività della nostra città colpite dall’emergenza sanitaria e dalla crisi economica”, si spiega nella presentazione, “riscopriamo il gusto degli incontri, del calore dei rapporti umani, scambiando qualche battuta con i nostri negozianti, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza. Contattiamo i negozi di abbigliamento e calzature della nostra città dove è possibile acquistare tramite i canali web e telefono. Compra il tuo regalo di Natale, o qualsiasi altro acquisto in una delle attività delle nostra città, e scatta una foto di fronte al negozio condividendo su Instagram e nelle Stories con l’hashtag #compriAMOaLamezia”.