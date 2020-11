Invitando il prefetto Latella, ed i dirigenti dell Asp, a visitare le strutture sanitarie lametine, Giancarlo Nicotera, Presidente Commissione Sanità Lamezia Terme, reputa che «vi renderete conto “de visu” di ciò che si potrebbe fare, senza gettare denaro al vento, per la sanità pubblica, specie in questo particolare momento storico».

Il caso citato da Nicotera è quello dell’ex dispensario d’igiene sociale di via Miceli, definito «icona di quello che per qualcuno dovrebbe essere la sanità lametina. Immobili nascosti nei boschi e nei sottoboschi, con dirigenti miopi e distratti che ignorano (volutamente?) ciò che esiste a Lamezia Terme ed in Calabria».

L’accusa è che si stia «snobbando inverosimilelmente Lamezia Terme e le sue potenzialità, come si sta facendo ad esempio per le due strutture autonome presso l’Ospedale nuovo (idonee ad ospitare Malattie Infettive, Microbiologia e Centro Covid), dilapidano soldi pubblici». Se non fosse che ciò che è idoneo per i consiglieri comunali non lo è per i tecnici dell’azienda sanitaria provinciale che con loro hanno fatto i sopralluoghi, al netto che gli stessi hanno necessità di personale, e le decisioni passano sempre dai commmissari.