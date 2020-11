Eugenio Gaudio nominato dal Governo commissario per la sanità in Calabria, a Gino Strada una delega speciale

«Auguro buon lavoro a Eugenio Gaudio appena nominato dal Governo commissario per la sanità in Calabria». Così in una nota il commissario del Partito Democratico regionale Stefano Graziano: «Gaudio ha tutti i requisiti e le competenze per far uscire la sanità regionale dall’attuale condizione di difficoltà. È una figura riconosciuta nel mondo della sanità come una eccellenza e soprattutto è un calabrese, che risponde a pieno a quei requisiti che erano stati chiesti al Governo».

«Esprimo soddisfazione – aggiunge Graziano – per la rinnovata disponibilità di Gino Strada a dare una mano alla sanità calabrese anche con una delega speciale».

Dopo l’ospitata ieri sera nel programma di Barbara D’Urso, alle 19 è prevista la diretta Facebook del presidente facente funzioni Spirlì dedicata alle ultime decisioni del Governo sulla sanità calabrese.