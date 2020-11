Per Enzo Bifano il Giovanni Paolo II è un “Titanic Blu pronto a solcare i mari della sanità”

Per Enzo Bifano, Presidente Confartigianato Catanzaro, «una delle più grandi tristezze della nostra terra è rappresentata dall’ospedale “Giovanni Paolo II” di Lamezia Terme, struttura centrale in Calabria: accorpato all’Asp di Catanzaro solo per meri fini ragionieristici, il Titanic Blu è lì, pronto a solcare i mari di una sanità dimenticata, stordita dai campi militari che ormai per qualcuno sembrano essere l’unica soluzione attuabile».

Si lamenta che «il nosocomio lametino è l’esempio della pessima gestione commissariale, della miopia della politica, dell’indifferenza cinica di chi, giunto da fuori regione, non ha mai visto più lontano del suo naso e delle scritture contabili», anche se è stato anche al centro dell’operazione giudiziaria che ha portato allo scioglimento dell’Asp di Catanzaro sotto la gestione di calabresi.