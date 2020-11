Continua a far discutere la richiesta di ulteriore documentazione da parte del Ministero dell’Interno al Piano del Fabbisogno del Personale presentato dal Comune di Lamezia Terme che secondo il Pd lametino «mette a nudo l’incapacità e l’arroganza di questa amministrazione» reputando che «il Sindaco come suo solito ha minimizzato il problema, assicurando che nel giro di una settimana saranno in grado di integrare alcuni documenti mancanti».

Il Pd si concentra sulla bocciatura da parte del Collegio dei Revisori dei bilanci, ricordando le divergenze portate in aula dal Sindaco e dall’Assessore al Bilancio ma senza entrare nell’ambito su cosa tali divergenze fossero fondate.

«Una amministrazione ‘’illuminata’’ che capisce lo stato di difficoltà che sta vivendo, per uscire dalla palude, apre un confronto anche con il Collegio dei Revisori, perché il compito di questi ultimi oltre al controllo è anche di consulenza all’Ente», è la valutazione del Pd, se non fosse che i revisori dei conti in via Perugini non si siano fatti vedere se non in occasione del bilancio di previsione.

Per il Pd in caso di bocciatura del piano assunzioni il sindaco dovrebbe «mettersi da parte».