Anche i giovani volontari di Servizio Civile della rete Taxiverde si sono uniti nella battaglia contro la violenza sulle donne

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, i giovani volontari di Servizio Civile della rete Taxiverde, si sono uniti nella battaglia contro la violenza sulle donne.

«Gridiamo con ancora più coraggio alle donne che il Paese è accanto a loro, che non sono sole. Che dalla violenza possono uscire e c’è una comunità tutta intera pronta a sostenerle e ad accompagnarle in questo percorso di libertà», si spiega nella nota stampa, «ricordiamo inoltre, che il numero di pubblica utilità antiviolenza e antistalking, il 1522, è sempre più diffuso e ritenuto uno strumento di sostegno per le donne. Per tutte le donne che hanno perso la vita, per tutte quelle che non riescono ancora a trovare la forza di uscire da quella porta, quei figli che hanno pagato con la loro stessa vita, per quelli che stanno soffrendo nella loro solitudine. Per tutte le donne e per tutti i figli, perché ricominciare è possibile. Perché libera puoi».