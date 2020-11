Giustizia, avvocati, libertà e diritti nell’anno del Covid 19 nel webinar di Grafiché

Autocertificazioni, regole, aperture e burocrazia. L’emergenza sanitaria nell’ultimo anno ha posto il tema della libertà e dei diritti, nella complessa convivenza tra diritti individuali e tutela della salute pubblica. A partire dalle riflessioni del diario di quarantena “Tra me e me, tra me e il mondo” di Salvatore D’Elia, lunedì alle 21 in diretta facebook sul profilo dell’autore nel nuovo webinar promosso da Grafichéditore converseranno Angela Davoli, presidente della Rete dei Comitati per le Pari Opportunità degli Ordini Forensi della Calabria; Antonio Perri editore; Doris Lo Moro, magistrato; Dina Marasco, presidente dell’ Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme; Paolo Mascaro, sindaco di Lamezia Terme; Francesco Moraca, segretario Unione Giovani Commercialisti Lamezia Terme che offrirà in particolare alcune delucidazioni su ristori e superbonus; Domenico Zaffina, presidente dell’ Associazione Italiana Giovani Avvocati Lamezia Terme.

Ancora una volta, in collegamento da Verona, Salvatore Chirumbolo, ricercatore biochimico clinico e autore de “L’Italia ai tempi del coronavirus”