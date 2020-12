Per il decennale della scomparsa degli 8 ciclisti domani saranno piantati 8 ulivi nell’area loro dedicata

Si terrà domani il “Decennale della scomparsa degli 8 ciclisti”, un programma di eventi, chiusi al pubblico, in ricordo degli amici ciclisti tragicamente scomparsi.

L’Amministrazione Comunale di Lamezia Terme ed i consueti organizzatori della “Pedalata per la Sicurezza”, Raffaele Lamezia Next Atlas, Ciclo Club Lamezia e ASD Lamezia Bikers, con la collaborazione di Ciclismo Sicuro, comunicano l’impossibilità di condividere le iniziative in presenza, ma ne garantiranno una piena diffusione tramite i diversi canali di comunicazione.

Le nuove disposizioni ministeriali infatti, non consentono lo svolgimento delle manifestazioni che gli organizzatori avevano meticolosamente pensato e predisposto.

Domani mattina, presso la Concattedrale di Lamezia Terme, don Domenico Cicione Strangis celebrerà una Messa in memoria degli 8 amici, con l’invito di un momento di raccoglimento da ogni angolo della città.

Alle 15, presso la stele in ricordo dei ciclisti lametini, ove avvenne l’incidente 10 anni fa e la cui gestione è stata affidata, a seguito di bando comunale, all’ASD Lamezia Bikers, ci sarà la simbolica piantumazione di 8 ulivi alla sola presenza degli organizzatori, istituzioni civili e religiose, familiari ed organi di stampa.

A seguire, alle 16 circa, in piazza “5 dicembre”, vi sarà l’accensione dell’albero di Natale attraverso un sistema di luci collegate ad una bicicletta. L’evento porta con se la valenza di accensione della speranza attraverso le luci che troveranno motore proprio nella bicicletta, la passione degli 8 amici.