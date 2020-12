Causa norme antiCovid annullata la deposizione della corona di fiori in Piazza Ardito dell’8 dicembre

Sara’ un affidamento alla Madonna diverso dagli altri anni, quello che Lamezia Terme si appresta a vivere il prossimo 8 dicembre. Infatti, a causa delle norme per il contenimento della pandemia, non ci sara’, come ogni anno, la deposizione della corona di fiori alla statua della Madonnina, sul Corso.

Il vescovo, Giuseppe Schillaci, infatti, presiedera’ una concelebrazione eucaristica in cattedrale, con inizio alle ore 18.30, nel corso della quale effettuera’ l’atto di affidamento della citta’ alla Madonna.