Un nuovo bando per i buoni spesa viene richiesto dal consigliere comunale Mimmo Gianturco

Un nuovo bando per i fondi relativi ai buoni spesa statali viene richiesto dal consigliere comunale Mimmo Gianturco.

«Centinaia di famiglie, da giorni, sollecitano un nuovo bando per i buoni spesa – afferma Gianturco – ma, a causa della carenza di personale, il comune di Lamezia Terme è in netto ritardo nella gestione di un nuovo bando tanto da ipotizzare l’erogazione esclusivamente verso coloro i quali li hanno già a ottenuti nella scorsa primavera in modo da evitare ulteriori ingolfamenti alla macchina amministrativa. Così facendo però si rischierebbe nuovamente di escludere tante famiglie bisognose e ciò andrebbe assolutamente evitato».

«Per evitare tutto questo – evidenzia il consigliere comunale – ritengo sia opportuno che l’amministrazione comunale utilizzi la piattaforma Welfare Calabria messa a disposizione dei comuni dalla Regione. Bisogna essere rapidi ma anche coscienti che nessuno può e deve rimanere indietro o addirittura rimanere escluso da questa importante misura di sostegno».

Un nuovo bando richiede però anche nuovi finanziamenti.