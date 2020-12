“Non crediamo che una nomina dettata da 4 menti possa rappresentare gli oltre 250 iscritti del Pd”

Come già successo in passato, non ultimo le scorse elezioni sia amministrative che regionali, il Pd si presenta con malumori e spaccature interne all’avvio di una campagna elettorale.

Commentano «con profonda amarezza e ormai rassegnazione, la nomina a coordinatore cittadino di Franco Lucia» i tesserati giovani del Pd, anche se la nota non ha alcuna firma, lamentando che «per l’ennesima volta apprendiamo dalle testate giornalistiche ciò che accade all’interno del Partito Democratico lametino. Questo conferma ciò che pensavamo, il partito ha al suo interno dei gruppi di potere, o come le chiamano loro “sensibilità”, e ci conferma che la denuncia di Sirianni era giusta. Non sapevamo che in un partito si scegliessero i coordinatori e chi andrà a dettare la futura linea politica ascoltando le sensibilità, delle quali a quanto pare i giovani non fanno parte perché vengono solo considerati da queste persone come manovalanza e belle facce da esporre alle elezioni. Credevamo che Assemblea degli iscritti e direttivo dovessero decidere e fare dei passaggi politici per non uccidere definitivamente questo partito, ma ci sbagliavamo».

Nella nota si contesta che «queste persone che oggi hanno deciso questa nomina vuota e senza significato sono le stesse persone che poi parlano di coinvolgere giovani, per mandarli al macello alle elezioni in modo da dare una falsa verginità alle liste elettorali che vengono presentate sponsorizzando il rinnovamento. Ebbene questo non è rinnovamento, ma è operare sempre allo stesso modo, operare allo stesso modo che ci ha fatto perdere le elezioni regionali con l’imposizione di un candidato che nessuno voleva, il metodo che ci ha fatto perdere le comunali, imponendo un candidato non condiviso, con un imposizioni dall’alto che tutti abbiamo subito».

Si precisa però che «nulla contro Franco Lucia, uomo di grande esperienza, sin troppa, ma assente negli ultimi 15 mesi in qualsiasi progetto portato avanti dal Partito Cittadino, però non crediamo che una nomina dettata da 4 menti possa rappresentare gli oltre 250 iscritti del partito. Così come non concepiamo il fatto che Lucia, che fino allo scorso anno si professava paladino dei giovani credendo nelle loro iniziative, abbia accettato di essere poi successivamente nominato senza prenderci minimamente in considerazione. Nessuna chiamata, nessun messaggio».

Si rivendica il lavoro portato avanti dai giovani e dall’ex segretario Sirianni: «raccolta alimentare durante il periodo Covid, seminari e webinar durante il Covid con esponenti nazionali del partito e persone di spicco nel panorama nazionale, o ancora la campagna di ascolto che avevamo lanciato, o tutte quelle iniziative atte ad avvicinare e a far riavvicinare i cittadini al PD, come ad esempio la mancata festa dell’Unità, non organizzata a causa della pandemia. Ma forse anche questo ha dato fastidio, il fatto che qualcuno stesse effettivamente lavorando perché aveva degli ideali e un progetto da portare avanti, per la città e non per i propri interessi, magari ha fatto paura e ha colto di sorpresa queste sensibilità che si sono risentite».