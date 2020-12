Manifestazione d’interesse in Abbruzzo per il collegamento aereo Lamezia – Pescara

Sono 6 le compagnie aeree hanno risposto al bando regionale da 800.000 euro per volare sull’aeroporto d’Abruzzo: Alitalia, Albastar, Rynair, Volotea, Lumiwings, Tayarangjet.

Lo ha detto questa mattina in conferenza stampa il presidente della Saga Enrico Paolini che ha poi aggiunto che «insieme alla Regione abbiamo fatto un grande lavoro che permette, mentre affrontiamo l’emergenza senza aver avuto un contagio, di guardare al futuro con un Piano Industriale Innovativo per tornare prima ai 700.000 passeggeri e successivamente per toccare un milione di transiti. A marzo siamo pronti alla ripresa confermando tutti i collegamenti che avevamo già come Londra, Düsseldorf Orio al Serio, Girona, Catania».

Il direttore generale della Saga Luca Ciarlini ha spiegato che «abbiamo avuto manifestazione d’interesse per poi nuove rotte aggiuntive come Torino, Monaco e Milano e poi ancora Treviso, Lamezia Terme, Alghero, Tirana. Nei prossimi giorni contrattualizzeremmo alcuni collegamenti, sapendo che con il nuovo DPCM potremo dal 7 gennaio riavviare e avviare i nuovi voli».