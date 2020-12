Una ventina di genitori e qualche politico a chiedere al Comune che l’Asp dia rassicurazioni sulle scuole

Dopo i due incontri avuti già nel corso della scorsa settimana, una ventina di genitori è tornata questa mattina davanti la sede comunale di via Perugini chiedendo l’apertura solo di scuole sicure, ma per farlo si lamenta l’assenza di tamponi rapidi, migliorare la tracciabilità, assenza di risposte scritte dall’Asp, volendo classi miste in presenza e distanza, e puntando il dito contro il caso di un genitore riscontrato positivo senza che siano poi celermente scattati i controlli anche sui compagni di scuola dei figli.

Lo si fa davanti al Comune con alcuni esponenti politici di opposizione, chiedendo però impegni al sindaco nel rivedere protocolli nazionali o i rapporti con il dipartimento di prevenzione.

Si contesta ancora un’ordinanza che però prevedeva la chiusura solo delle scuole in cui ci sono lavori, essendo scaduto il termine di due settimane suggerito dall’Asp per cercare di far tornare nel ragionevole il tracciamento dei contatti. La protesta però si basa sull’incertezza, non avendo dati reali su quanti siano stati i contagi in classe a Lamezia Terme, e per presupposto potrebbe riguardare qualsiasi aspetto pubblico e privato della cittadinanza, poiché si cita anche il limbo degli esiti dei laboratori privati (che per il Comune non hanno valore per fare le ordinanze, essendo l’ente incaricato a dare le comunicazioni l’Asp), citando i casi dell’hinterland chiuse però per personale scolastico positivo.

Nelle due settimane di chiusura delle scuole nel mentre l’Asp ha dotato, per 12.000 euro con affitto semestrale, il laboratorio dell’ospedale lametino di un altro macchinario per processare i tamponi, così come ogni istituto comprensivo si è visto affidare un infermiere, ma si lamenta ancora l’assenza dei test rapidi i quali, ad oggi, richiedono però ancora l’esecuzione di un tampone per la conferma delle positività, mentre solo recentemente son partiti nel cortile posteriore del distretto sanitario di piazza Borrelli per 2 giorni a settimana i test drive in.

I protocolli su “chi fa cosa” son nazionali, come lo sarebbe anche l’app Immuni che non viene mai citata né si ha certezza stia realmente funzionando, dati anche i continui richiami fatti anche negli ultimi decreti nazionali alle varie aziende sanitarie.

Gli atti amministrativi son scritti, ma gli uffici per quanto riguarda l’Asp sono a Catanzaro, dove le incertezze e lamentele dei genitori son affrontate dal presidente della Provincia che della città capoluogo è anche sindaco, ma anche Abramo non ha prolungato il periodo di chiusura delle scuole avendo però avuto la possibilità di incontrare Prefetto e attuali rappresentanti della terna commissariale che guida l’azienda sanitaria provinciale.