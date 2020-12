A 4 anni dal decreto ad acta che li autorizzava son stati attivati i posti letto nel reparto di oncologia, generando però qualche polemica sull’annuncio.

«La nota del dottor Ettore Greco, con cui afferma testualmente che “in passato la politica non ha mai preso parte attivamente a qualsiasi iniziativa volta al potenziamento del nostro Ospedale”, ci stimola a sottolineare quanto, finalmente, oggi stia accadendo in modo nuovo e positivo grazie al lavoro di questi mesi» si legge nella nota stampa della Terza Commissione, dell’Amministrazione e dell’intero Consiglio comunale.

«I risultati di questi giorni, infatti, confermano la ritrovata attenzione di tutte le massime istituzioni verso la sanità lametina, nella condivisa visione che questa Città debba svolgere un ruolo strategico e fondamentale nel quadro dell’intera sanità regionale», continua il comunicato, «ci dispiacerebbe annotare che questo nostro lavoro al di sopra di ogni appartenenza politica, instancabile e quotidiano, possa quasi dispiacere a qualcuno. Cogliamo la passione, i sacrifici e le competenze del dottor Greco, tanto è che nel “Documento sulla Sanità”, a maggio, abbiamo proprio recepito le sue istanze, la sua relazione (che ci ha inviato appositamente) e le sue opportune e motivate rivendicazioni in merito ad un reparto, quello di Oncologia, che era ed è un riferimento importante per tantissimi altri territori calabresi e non solo».

Se l’indicazione è del 2016, quindi compiuta con 4 anni di ritardo, si reputa che «il nostro dettagliato “Documento sulla Sanità”, unitario e condiviso, che abbiamo redatto raccogliendo anche le indicazioni, le prospettive e le realtà evidenziate dal personale medico, sanitario, amministrativo e dalle Associazioni, è stato apprezzato e recepito in tutti i tavoli istituzionali proprio perché elaborato con serietà, competenza e visione, con l’unico scopo di tutelare la salute dei lametini e dei Calabresi, sottolineando l’evidenza di riqualificare e potenziare nel nostro Ospedale reparti, strutture, personale. Siamo convinti, infatti, che la dimostrazione di unità intorno a temi di assoluta importanza, come la salute di tutti, possa farci raggiungere obiettivi fino a ieri insperati, alcuni dei quali già realtà. E’ necessario che la corsa a personalismi mediatici, spesso deleteri per l’immagine stessa della Città, lasci spazio al vero bene della collettività e del nostro territorio, per il quale, tutti insieme, stiamo profondendo in modo credibile impegno, sforzi e sacrifici».

Se non fosse che gli atti amministrativi a contare son solo quelli dei commissari.