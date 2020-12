Giovanni Schiavone riconfermato presidente di Agci dall’Assemblea congressuale online

“Agci, rinnovamento e sviluppo cooperativo, un percorso insieme verso il futuro”. Questo è lo slogan che ha caratterizzato il XXV Congresso Nazionale dell’Associazione Generale delle Cooperative Italiane, che si è tenuto nella giornata di giovedì in videoconferenza.

Per la prima volta, il Presidente è stato eletto direttamente dall’Assemblea congressuale attraverso l’elezione con il sistema maggioritario. In campo due liste, quella di “Giovanni Schiavone” e l’altra di “Carlo Scarzanella”. La lista “Schiavone” ha ottenuto precisamente il 75,84% dei voti, decretando così una riconferma per il presidente uscente Giovanni Schiavone.

Grande soddisfazione per AGCI Calabria, proclamando tra i componenti della nuova presidenza, Gennaro Raso, di recente anche lui riconfermato alla guida regionale dell’associazione.

Entrano, inoltre, a far parte negli organismi nazionali, Antonio Orlando componente nel consiglio nazionale di Agci e di Agrital settore pesca; Canino Luigi coordinatore nazionale di Aci settore olivicolo; Antonino Moscato, componente nazionale consiglio generale settore solidarietà; Luigi Muraca componente nazionale consiglio generale settore produzione e lavoro; Aurelio Perna componente nazionale consiglio generale settore culturalia.