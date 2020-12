Nella prima domenica da “zona gialla” a dividere è la movida natalizia in centro

Una prima domenica in “zona gialla”, con quindi la possibilità di dover osservare misure meno restrittive per quanto riguarda determinati aspetti: servizio al tavolo per le attività di ristorazione ripreso fino alle 18, libertà di movimento per i cittadini anche tra comuni diversi nell’ambito della stessa regione.

Complice il periodo natalizio anche il centro lametino oggi è stato così più affollato dei giorni precedenti (anche perché nei fine settimana molti negozi all’interno del centro commerciale rimangono chiusi anche con la nuova zona vigente), ma lo shopping per i doni sotto l’albero già nei giorni scorsi aveva portato molta gente a passeggiare tra l’ingresso di una vetrina e l’altra.

Il poter tornare a fare attività conviviale seduti, all’aperto come al chiuso, nei locali della movida ha così fatto alzare l’asticella dell’affollamento, con da un lato il fronte social degli indignati per gli assembramenti davanti alle attività (complice anche la maggiore superficie pubblica occupata da sedute e tavoli a diminuire la zona di passaggio), dall’altro chi difende il diritto delle attività commerciali di riprendere i propri affari in questo 2020 complicato dalle misure anti Covid.

Alle 18, con puntualità da dcpm, a ricordare il tempo scaduto per le attività ci ha pensato la presenza delle forze dell’ordine, con qualche volante ed auto di servizio a presenziare che tutto tornasse nei limiti imposti senza troppo clamore.

Per circa 60 giorni, vista la recente ordinanza del Tar Calabria nell’ambito dei ricorsi elettorali, a Lamezia Terme sarà compito di un commissario e non di sindaco, giunta e consiglio comunale entrare nel merito tanto delle ordinanze restrittive (gli ultimi decreti ministeriali prevedono la possibilità per gli enti locali di chiudere porzioni di territorio vietando anche la sosta pedonale, mentre gli ultimi pronunciamenti del Tar vanno verso la conferma dell’apertura delle scuole) che eventuali gestioni amministrative (come chiusura del traffico per aumentare la porzione di suolo per il distanziamento sociale come già avvenuto in estate, più improbabile l’ambito degli sgravi fiscali che dovevano essere previsti nel regolamento tributario da approvare entro fine anno).

A livello nazionale, invece, dovrebbero essere vigenti misure più restrittive sul movimento anche interno alla città nei giorni festivi e prefestivi, ma si deciderà nei prossimi giorni.