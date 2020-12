Il lametino Caio Fiore Melacrinis nominato segretario regionale elettorale della Democrazia Cristiana

Il lametino Caio Fiore Melacrinis è stato nominato segretario regionale elettorale della Democrazia Cristiana dal segretario politico nazionale Angelo Sandri.

Nell’accettare il prestigioso incarico in un momento così difficile della vita politica della Regione Calabria, il nuovo segretario regionale ha manifestato la volontà di «radicale rinnovamento dell’azione politica nel solco tracciato dai padri fondatori ove la politica deve essere al servizio del Popolo secondo le linee direttive della dottrina sociale della chiesa, nel richiamo anche dell’ultima enciclica di Papa Francesco “Fratelli Tutti”. La D.C. che fu artefice nell’immediato dopoguerra della ricostruzione del nostro Paese, oggi si ripropone come forza politica la cui entità non può distaccarsi dagli indiscutibili valori Cristiani, ed alla luce di questi adoperarsi ovunque ed in tutti i modi possibili per il benessere collettivo. In questa ottica la D.C. prenderà parte alle prossime elezioni regionali della Calabria con una lista di coalizione, per la quale a livello nazionale si sta lavorando con altre forze che si riconoscono nei principi e nei valori cattolici, rimanendo aperta al mondo dell’associazionismo ispirato da questi principi e della tutela dell’ambiente, per il quale anche il nostro Papa da tempo sta implorando il rispetto della Terra».

Fiore Melacrinis, in stretto contatto con il Segretario Nazionale, collaborerà attivamente con il Segretario Politico Regionale, Zoleo, incontrando le altre forze moderate per le future coalizioni, nonché tutte le comunità sul territorio regionale.