Come cambiano i “piazzamenti” dei consiglieri e primi non eletti in funzione del ricalcolo del voto

Oltre ai voti dei candidati a sindaco, e quelli delle liste in loro appoggio, anche i singoli consiglieri comunali si trovano dopo la sentenza del Tar Calabria con la calcolatrice in mano per vedere eventuali cambiamenti interni in funzione del voto delle sezioni 2, 44, 73 e 78.

Rispetto al 10 novembre 2019 probabilmente verrà meno il traino della corsa a primo cittadino anche per via della pandemia ancora attiva, ma a compensare la possibile affluenza in calo come già avvenuto nel ballottaggio (il 24 novembre dello scorso anno a peggiorare le cose c’era anche l’allerta meteo rossa) ci potrebbe essere la concomitanza con le elezioni regionali. La data del 14 febbraio ancora non è stata ufficializzata, ma partendo oggi i 60 giorni entro cui far tenere il mini turno straordinario potrebbe essere una soluzione pronosticabile.

Degli attuali gruppi consiliari sicuri di non perdere il posto sono i candidati sindaci (Guarascio con il secondo scranno Pd anche se subito dopo ha aderito al gruppo a suo nome, Pegna come Udc, Piccioni con Lamezia Bene Comune) ed i componenti della maggioranza, e come già visto durante le verifiche in Tribunale da parte della commissione centrale eventuali sorpassi potrebbero riguardare principalmente gli eletti del centrodestra nella minoranza.

Alla luce della cancellazione dei voti ottenuti nelle 4 sezioni richiamate al voto la situazione delle “classifiche” interne alle liste rappresentante in consiglio, con il primo dei non eletti, vede:

PARTITO DEMOCRATICO

Villella Aquila 662

–

Vescio Lidia 530

Arcieri Dario 520

GUARASCIO SINDACO

Cittadino Lucia Alessandra 313

–

Riolo Ketty 253

ASSIEME CON MASCARO SINDACO

Saullo Alessandro 1000

Spinelli Annalisa 784

Nicotera Giancarlo 678

Costantino Enrico 532

Caruso Anna 437

Saladini Giovanni Arrigo 421

Lorena Antonio 398

Rubino Rosy 393

–

Raso Alessandro Santo 318

ORGOGLIO LAMEZIA

Paradiso Tranquillo 716

Zaffina Peppino detto Pino 706

Grandinetti Maria 635

Pulice Giovanni detto Gianni 542

D’Amico Antonietta 463

Gatto Danilo 405

Mastroianni Davide 335

–

Calidonna Teresina 284

FORZA ITALIA

Folino Matteo 520

Mastroianni Antonio 488

–

Africano Rossana 477

FRATELLI D’ITALIA

Gallo Pietro 616

Gianturco Gennaro detto Mimmo 511

–

Mercurio Rosina 478