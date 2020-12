Mini amministrative di febbraio, il quadro di ripartenza delineato non vedrebbe grossi scossoni rispetto a novembre

Ed il quinto giorno dopo la sentenza dei giudici amministrativi sul sito del Comune di Lamezia Terme sono apparsi anche i risultati elettorali complessivi delle amministrative 2019, potendo così avere contezza di quali siano i numeri annullati nelle 4 sezioni dopo la decisione del Tar.

Si ha anche un quadro di partenza delle mini elezioni che, dato oggi l’arrivo del commissario Priolo, presumibilmente si terranno in contemporanea con le regionali del 14 febbraio con chiamati a votare circa 2255 lametini nelle sezioni 2, 44, 73 e 78 per come registrati alle amministrative del 10 novembre 2019.

Per quanto riguarda i candidati a sindaco questi i risultati che non saranno più validi:

2 – Pegna 48, Zizza 9, Cristiano 5, Guarascio 64, Piccioni 42, Mascaro 94

– Pegna 48, Zizza 9, Cristiano 5, Guarascio 64, Piccioni 42, Mascaro 94 44 – Pegna 225, Zizza 7, Cristiano 8, Guarascio 30, Piccioni 9, Mascaro 80

– Pegna 225, Zizza 7, Cristiano 8, Guarascio 30, Piccioni 9, Mascaro 80 73 – Pegna 125, Zizza 23, Cristiano 46, Guarascio 93, Piccioni 52, Mascaro 267

– Pegna 125, Zizza 23, Cristiano 46, Guarascio 93, Piccioni 52, Mascaro 267 78 – Pegna 7, Zizza 0, Cristiano 0, Guarascio 1, Piccioni 1, Mascaro 6

Con i voti delle 74 sezioni confermate si partirà così da:

Pegna 7.150 (da 7.555)

Zizza 1.473 (da 1.512)

Cristiano 1.580 (da 1.639)

Guarascio 5.609 (da 5.797)

Piccioni 3.484 (da 3.588)

Mascaro 12.368 (da 12.815)

A meno di plebisciti inattesi (tra secondo e terzo posto ballano 1.541 preferenze), i due candidati più votati rimarrebbero così gli stessi andati poi al ballottaggio, ovvero Mascaro e Pegna.

Per quanto riguarda le liste i voti annullati vedono

Udc 6 – 9 – 21- 1

Forza Italia 23 – 32 – 64 – 2

Fratelli d’Italia 21 – 195 – 75 – 3

Movimento 5 Stelle 10 – 8 – 24

Nuova Lamezia Cristiano Sindaco 0 – 2 – 14

La Svolta Massimo Cristiano 3 – 2 – 20

Guarascio Sindaco 28 – 10 – 40 – 1

Partito Democratico 35 – 14 – 45

Lamezia Bene Comune 27 – 2 – 25 – 1

Lamezia Insieme 11 – 5 – 19

Orgoglio Lamezia 32 – 37 – 160 – 2

Assieme Mascaro Sindaco 42 – 35 – 99 – 5

I totali di ripartenza delle liste saranno così di

Udc da 1.410 a 1.373

Forza Italia da 3.497 a 3.376

Fratelli d’Italia da 3.698 a 3.404

Movimento 5 Stelle da 1.327 a 1.285

Nuova Lamezia Cristiano Sindaco da 337 a 322

La Svolta Massimo Cristiano da 1.046 a 1.021

Guarascio Sindaco da 2429 a 2.349

Partito Democratico da 3.634 a 3.540

Lamezia Bene Comune da 1.703 a 1.648

Lamezia Insieme da 1.214 a 1.179

Orgoglio Lamezia da 4.816 a 4.585

Assieme Mascaro Sindaco da 5.853 a 5.672

Sarebbe così confermata l’attuale divisione degli scranni dell’opposizione, con primo cambiamento possibile l’ingresso di Cristiano nel caso in cui ottenesse con le 2 liste a suo supporto 288 voti in più rispetto a quanto raccoglierà la coalizione del centrodestra con le 3 a propria disposizione (a saltare sarebbe il secondo consigliere di Forza Italia, ovvero il banco attualmente occupato da Antonio Mastroianni). A novembre dello scorso anno Udc, Fratelli d’Italia e Forza Italia raccolsero nelle 4 sezioni 452 voti, le due civiche di Cristiano 41 preferenze.

Nella maggioranza per invertire l’attuale divisione degli scranni (8 ad Assieme, 7 ad Orgoglio) la meno votata delle due dovrebbe superare l’altra di 224 preferenze. A novembre Orgoglio aveva raccolto 231 preferenze, Assieme 181.