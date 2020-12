Riprenderanno da domani le celebrazioni sospese da circa 4 giorni nella Chiesa di San Domenico

Riprenderanno domani le celebrazioni sospese da circa 4 giorni nella Chiesa di San Domenico.

In via precauzionale, era stata chiusa al culto perche’ un sacerdote era risultato positivo al Covid dopo essersi sottoposto ad un primo tampone. L’altro religioso, in attesa di sottoporsi al tampone, ha deciso, sua sponte, di mettersi in isolamento. Questo ha comportato la chiusura della parrocchia per effettuare tutti i controlli del caso e poter riaprire al culto la chiesa nella massima sicurezza.

Da domani così messe alle 8.30 e alle 18.