Riparazione domani sulla condotta premente dell’Acquedotto Sambuco, nei pressi di località Francica

Si avvisano gli utenti che la So.Ri.Cal. S.p.A. ha programmato l’esecuzione di una riparazione sulla condotta premente dell’Acquedotto Sambuco, nei pressi di località Francica. L’intervento avrà inizio nella mattinata di domani, sulla tubazione che garantisce l’erogazione dell’acqua ai serbatoi di compenso di Canneto alto e basso, Sambiase alto e basso e Caronte.

Dalla società regionale precisano che “sarà interrotta l’erogazione idropotabile ai serbatoi dalle 8 alle 13, e comunque fino all’ultimazione dei lavori. Si chiarisce che la interruzione della fornitura alle utenze finali avverrà solo dal momento in cui i serbatoti saranno vuoti.”

Le zone interessate sono: Loc. Savutano, Loc. Barbuto, Loc. Capizzaglie, Via degli Itali e traverse, Via Dei Bruti e traverse, Via Foderaro e traverse, Via il Guiscardo (a salire fino all’edificio scolastico), Sambiase Centro storico, Sambiase Centro urbano, Via Cerasolo, Via delle Rose, Viale S. Bruno, Loc. Caronte, Loc. San. Sidero e Loc. Sant’Ermia.