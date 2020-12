Per Furgiuele i ristori previsti in bilancio in favore dei gestori aeroportuali crocevia di un possibile ampliamento dello scalo lametino

Nella proposta di bilancio che dovrà essere approvata dal Parlamento il settore aereo si avvantaggerà di 500 milioni stanziati per istituire un fondo destinato a compensare i gestori aeroportuali e i prestatori di servizi di assistenza a terra (handling). Il ministero dei Trasporti viene inoltre autorizzato ad erogare immediatamente, a titolo di anticipazione, fino a 315 milioni di euro ai gestori aeroportuali e fino a 35 milioni di euro alle imprese di handling che ne facciano richiesta.

Per il deputato calabrese della Lega Domenico Furgiuele «la Lega ha ottenuto che in Legge di bilancio siano erogati dei finanziamenti per l’aeroporto di Lamezia», anche se lo scalo lametino nel documento licenziato ieri dalla commissione bilancio alla Camera non compare, «il nostro obiettivo resta quello di potenziare l’aeroporto più importante della Calabria e destinare risorse per l’ampliamento della stazione aeroportuale, così come richiesto dall’emendamento a mia prima firma, che il governo ha tradotto in ristori per gli scali che hanno subito maggiori perdite economiche durante il periodo della pandemia».

Il leghista proclama soddisfazione «che Lamezia abbia ottenuto attenzione e risorse che, alla luce dell’indifferenza mostrata da questo governo, rappresentano solo l’inizio di una battaglia che ci vedrà in prima linea per potenziare uno scalo di straordinaria importanza strategica per l’intero Paese. Ringrazio i colleghi del mio gruppo per aver sostenuto questa istanza, e il nostro segretario Matteo Salvini, che si è speso personalmente per tale obiettivo».