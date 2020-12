Poste Italiane, a partire dal 28 dicembre fino al 2 gennaio, ha organizzato l’attività degli uffici per le pensioni di gennaio

Per l’erogazione in totale sicurezza delle pensioni di gennaio, Poste Italiane, a partire dal 28 dicembre fino al 2 gennaio, ha organizzato l’attività degli uffici come segue:

Per gli Uffici postali aperti 6 o 5 giorni, i cognomi:

dalla A alla C lunedì 28 dicembre

dalla D alla G martedì 29 dicembre

dalla H alla M mercoledì 30 dicembre

dalla N alla R giovedì mattina 31 dicembre

dalla S alla Z sabato mattina 2 gennaio

Apertura su 4 giorni, i cognomi:

dalla A alla C giorno 1

dalla D alla K giorno 2

dalla L alla P giorno 3

dalla Q alla Z giorno 4

Apertura su 3 giorni, i cognomi:

dalla A alla D giorno 1

dalla E alla O giorno 2

dalla P alla Z giorno 3

Apertura su 2 giorni, i cognomi:

dalla A alla K giorno 1

dalla L alla Z giorno 2

Per tutti gli Uffici Postali aperti in un’unica giornata in tutta la settimana, il pagamento sarà effettuato a tutte le lettere del cognome nella stessa giornata.

La lista degli Uffici Postali abilitati al pagamento delle pensioni e relative informazioni sulle giornate di apertura sono disponibili anche sul sito aziendale e al numero verde 800003322.

Delega al ritiro Carabinieri:

E’ ancora in vigore la convenzione stipulata tra Poste Italiane e l’Arma dei Carabinieri, in base alla quale i pensionati di tutto il Paese di età pari o superiore a 75 anni – che percepiscono prestazioni previdenziali presso gli Uffici Postali e che riscuotono normalmente la pensione in contanti – possono richiedere, delegando al ritiro i Carabinieri, la consegna della pensione a domicilio per tutta la durata dell’emergenza sanitaria, evitando così di doversi recare presso gli Uffici Postali.