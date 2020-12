Doni alla pediatria lametina dal Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di malta – Sezione di Lamezia Terme

La solidarietà non va mai in vacanza, siano esse estive, o le classiche natalizie.

Una risposta immediata è arrivata dal Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di malta – Sezione di Lamezia Terme – con a capo Giuseppe Lucia, che ha raccolto fondi tra i volontari appartenenti alla medesima sezione per l’acquisto di giochi da donare ai bambini ricoverati presso il reparto di pediatria del nosocomio.

Seppur i bambini non hanno materialmente bisogno di niente, hanno certamente bisogno di attenzioni e di un momento di vicinanza in un periodo qual è il Santo Natale. «Un Natale che quest’anno appare agli occhi dei bambini insolito e passarlo nelle corsia di un ospedale, certamente risulta essere ancora più difficile» ha dichiarato Giuseppe Lucia.

Dello stesso avviso, ovviamente, il primario dell’Unità Operativa Complessa di Pediatria – Mimma Caloiero- che si è detta disponibile ad accogliere una nobile iniziativa come questa, consentendo materialmente la possibilità di farlo.

Domani quindi ai bambini arriveranno i doni, non da Babbo Natale (forse bloccato per via della pandemia) ma da tanti papà e mamme che generosamente e solo “temporaneamente” sostituiranno Babbo Natale.